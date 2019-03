Lider PNL, jignire la adresa Bucureștiului

Declarație șocantă a unui lider PNL, vicepreședinte Cluj, în legătură cu masacrul din Noua Zeelandă.

”Azi dimineaţă am vazut stirea din Noua Zeelandă. M-am oripilat. Seara am încercat să iau un taxi în Bucureşti. Mi-am schimbat punctul de vedere”, a declarat vicepreședintele PNL Cluj, Zoltan Coroian.

Postarea a generat reacții negative, iar liderul PNL a revenit cu un mesaj în care își cere scuze.

”In urma cu 48 de ore am facut o postare, care ca si majoritatea postarilor mele, era mai cu schepsis. Nefiind suficient de explicit, am lasat loc si la interpretari intr-un sens pe care nu l-am dorit.

Totusi, deoarce vad ca fara sa fi...