Marin Anton, președintele PNL Giurgiu, a avut prima reacție după ce Ludovic Orban l-a exclus din partid.

''Am avut o declarație la o întrebare vizazi de justiție într-o conferință de presă la Giurgiu, am spus să nu mă întrebe pe mine despre ce se întâmplă în Justiție pentru că eu sunt subiectiv la acest capitol. Am spus că dacă s-ar da amnistia, am o problemă acasă cu copiii, pentru că au zis că cel puţin o dată vor vota PSD. De aici discuțiile. Nu eu am spus că aș face asta, copiii mei sunt mari, au educație sănătoasă. Nu a fost un îndemn al meu. Ei știu foarte bine cât am suferit... citeste mai mult

