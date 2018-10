1. Informatii generale:

Primaria Municipiului Fetesti, cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.2-4, jud.Ialomita, Cod fiscal 4365077, Cod IBAN RO95TREZ39224510220XXXXX, Trezoreria Fetesti, anunta organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru vanzarea urmatoarului spatiu cu destinatia de cabinet medical:

a) Policlinica Fetesti, str.Calarasi, nr.502A, et. P, camera 23, lot 14.

Pretul de minim de pornire la licitatie este de 15.800,00 lei fara TVA.

2. Informatii privind documentatia de atribuire:

a) Relatii privind licitatia si documentatia de atribuire, se pot obtine de la sediul Primariei Municipiului Fetesti, Directia Tehnica

