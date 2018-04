Un car în stil roman, un suspensor din piele, fosila unui craniu de reptilă preistorică şi o vioară cu o vechime de 128 de ani, toate aparţinând actorului australian Russell Crowe au fost vândute la o licitaţie în urma căreia au fost încasate peste 2,8 milioane de dolari.



Desfasurata la Sydney sub numele "The Art of Divorce", licitaţia celor 227 de obiecte a atras zeci de cumpărători şi spectatori, suma încasată urmand să acope cheltuielile necesare separării actorului de fosta sa soţie, Danielle... citeste mai mult