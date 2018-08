sub media anului

* Declin de 0,33% pentru BET



Rulajul înregistrat în şedinţa de tranzacţionare de ieri a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a fost de 33,8 milioane de lei (7,29 milioane de euro), în apropierea celui înregistrat în şedinţa anterioară, de 35 milioane de lei, dar sub valoarea medie zilnică a acestui an, de circa 42 de milioane de lei.

Brokerii de la Prime Transaction notează, în raportul zilnic al companiei: "Piaţa a avut astăzi (n.r. ieri) o evoluţie predominant... citeste mai mult