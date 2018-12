Un grup de elevi de la Liceul Tehnologic “Iuliu Maniu” Carei au dorit să îl ajute pe Moș Crăciun să ajungă și la copiii nevoiași și au pus mână de la mână să pregătească câteva cadouri.

Elevi din clasa a XI-a C și a XII-a C cu sprijinul profesorilor diriginți Govor Aurelia și Moș Augustin au adunat câteva cutii de pantofi în care au așezat hăinuțe, jucării și dulciuri. Prin această activitate au dorit să aducă puțină bucurie în sufletul copiilor aflați în centrele de plasament.



Cutiile cu daruri au fost depuse astazi, 18 decembrie, în incinta Castelului Károlyi din municipiul Carei, camera 10, in... citeste mai mult