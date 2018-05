Un elev in varsta de 15 ani de la un liceu din Barlad a fost transportat in coma alcoolica si cu hipotermie la Spitalul de Copii "Sfantul Nicolae" din Barlad, in noaptea de 2/3 decembrie. Medicii pediatri barladeni au precizat ca elevul a...

Ziarul de Iasi, 16 Decembrie 2010