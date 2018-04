Miercuri după-amiază, însă, viaţa i-a fost curmată cu o violenţă ieşită din comun.



Plecase cu Bogdan Ionel pentru o şedinţă foto. Cei doi au ajuns în Pădurea Pacea, de la marginea oraşului Botoşani, iar acolo, într-un moment de furie, băiatul de 16 ani a ucis-o pe Petronela cu 30 de lovituri de cuţit.

Magdalena, cu care Petronela locuia în gazdă, a declarat că a vorbit cu fata chiar înainte de producerea tragediei.



"Făcea poze cu el. În ultima vreme chiar îi făcea şedinţe gratis. Am vorbit cu ea chiar în acea seară, la 18.30, după ce am ieşit de la şcoală şi am... citeste mai mult

