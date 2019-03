Liberalii vasluieni in doliu: a decedat presedintele fondator al PNL Vaslui, Dr. Ionescu Motet

TRIST… Veste tragica la Barlad, in aceasta dimineata! Reputatul doctor, Aurel Ionescu Motet, cetatean de al urbei si fondatorul PNL Vaslui, in 1990, s-a stins din viata, la varsta de 95 de ani. Medicul a decedat la Spitalul din Barlad, unde a profesat peste 50 de ani, ca medic ginecolog, aducand pe lume mii de copii. Profesionalismul de care a dat dovata medicul Aurel Ionescu Motet a facut ca in toata cariera sa sa nu aiba niciun copil decedat la nastere, ceea ce reprezinta o performanta rara. In ultima perioada s-a simtit foarte slabit, familia ducandu-l la Spital, unde colegii sai, desi au depus toate eforturile, nu l-au mai putut... citeste mai mult

