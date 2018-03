Liberalii vasluieni denuntã minciunile guvernãrii PSD

CIFRE… Nelu Tãtaru, presedintele organizatiei judetene PNL, a fãcut, ieri, o analizã extrem de durã a actualei guvernãri, pornind de la cifrele prezentate de Institutul National de Statisticã, date care aratã cã România are cel mai mare indice al inflatiei din Uniunea Europeanã. “Ne aflãm într-o primãvarã plinã de minciuni si promisiuni ale guvernãrii PSD, care este contrazisã de realitatea prezentatã de Institutul National de Statisticã. Dupã un an si ceva de la când este la guvernare si trei guverne, PSD, care spune cã are cea mai mare crestere economicã din UE, este trezit la realitate de INS, care anuntã cã rata inflatiei a ajuns la 4,72%. Ce putem spune, în fata... citeste mai mult