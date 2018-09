Liberalii din Moldova strang semnaturi pentru unirea cu Romania

Partidul Liberal din Republica Moldova a lansat, duminica, o campanie de strangere de samnaturi pentru unirea tarii cu Romania. Presedintele liberalilor, Mihai Ghimpu, a spus la evenimentul de la Chisinau ca membrii PL vor merge in toata tara cu declaratii ce pot fi semnate de cetateni, relateaza Radio Europa Libera. Apoi, PL va cere aprobarea declaratiei de catre parlamentele celor doua tari.

Fostul primar liberal al Chisinaului Dorin Chirtoaca a spus ca, in anul centenarului, moldovenii trebuie „sa-si ia soarta in maini si sa dea jos hotarul de pe... citeste mai mult