Liber sugetator

Miroase a troleibuze, made in Belarus, de pe urma vizitei ambasadorului acestei tãri la Vaslui, a treia în ultimul an. Vasile Pavãl rezolvã dintr-un foc douã probleme: cumpãrã troleuri la preturi mici, cu piese care vor fi aduse din Republica Moldova, plus cã a gãsit motiv sã nu mai meargã la protestul lui Dragnea, pentru cã este ocupat cu “vizita la nivel înalt”. Asa ar susoti bârfitoarele orasului care mãturã trotuarele. Vom vedea dacã povestea cu troleurile este adevãratã, însã dacã vreti sã vedeti cum functioneazã jucãriile belaruse, plimbati-vã cu transportul în comun prin Chisinãu.

