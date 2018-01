Liam Neeson, despre fenomenul #metoo: Are loc un fel de vanatoare de vrajitoare. Actorul sare in apararea lui Dustin Hoffman Facand referire la fenomenul #metoo care a luat amploare deosebita in ultima perioada, actorul Liam Neeson considera ca sunt si multe exagerari.

Captura foto: YouTube LifeStar Actorul Liam Neeson este convins ca producatorul Harvey Weinstein este vinovat, dar nu si Dustin Hoffman care a fost acuzat de mai multe femei de hartuire sexuala, noteaza digi24.ro.

"Are loc un fel de vantoare de vrajitoare. Atunci... citeste mai mult

acum 26 min. in Life, Vizualizari: 24 , Sursa: 9am in