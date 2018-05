O sală de lectură a Bibliotecii Judeţene ASTRA din Sibiu a devenit o instalaţie de artă, în care artistul vizual Lia Perjovschi a expus obiecte, colecţionate din diverse locuri din lume, pe care le-ar lua cu ea „dacă ar fi să plece pe Marte”.

„”Spaţiul telescopic al cunoaşterii” este un ghid vizual, un muzeu imaginar devenit realitate, o aventură, un spaţiu telescopic, un atlas de idei, o navă spaţială gata să decoleze, o enciclopedie 3D, puzzle, wundercamera, show and tell, work in progress…”, a spus Lia Perjovschi.

Situată la ultimul etaj al clădirii noi a Bibliotecii ASTRA, sala de lectură oferă publicului cititor ocazia să îşi imagineze că se află „într-o navă spaţială”,... citeste mai mult