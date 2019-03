Lia Olguţa Vasilescu, fostul ministru al Muncii, a solicitat să fie consilierul onorific al premierului pe probleme de infrastructură, a anunțat Liviu Dragnea în timpul unei conferințe la Gorj.



"Vineri am plecat de la Bucureşti spre Reşiţa şi am făcută 8 ore. Am văzut cât de aglomerat e acest drum Craiova-Piteşti. E absolut obligatoriu ca acest drum expres să se realizeze. Din câte ştiu s-au semnat deja contracte pentru două tronsoane. Olguţa Vasilescu i-a cerut premierului să fie consilier onorific pe infrastructură pentru a urmări această lucrare. Gorj nu are doar potenţial de... citeste mai mult