Lia Olguţa Vasilescu, respinsă din nou de preşedintele Klaus Iohannis pentru portofoliul de la Dezvoltare, a precizat că existenţa cazierului judiciar în cazul său a fost certificată prin semnătura premierului, precizând că vineri la 14.00 va merge alături de Mircea Drăghici la notar.

„Am fost în trei guverne şi de trei ori am avut decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis. Nu ştiu de ce plătim atâtea servicii pe care le are domnul preşedinte în subordine, bănuiesc că ar fi aflat. Eu i-am transmis cartea de identitate. Sunt cetăţean român, cu domiciliul în Craiova şi de asemenea am scos şi certificatul... citeste mai mult