Lia Olguta Vasilescu: Modificari importante la Legea adoptiei Ministrul Muncii a anuntat ca procedurile ce privesc Legea adoptiei vor fi simplificate in perioada urmatoare, iar acest obiectiv este unul "de suflet", vital pentru sanatatea societatii romanesti.

In Romania, a devenit extrem de dificila adoptia unui copil. Chiar daca viitorii parinti se orienteaza catre bebelusi, pana se finalizeaza toate procedurile si isi pot lua copilul acasa, acesta are deja varsa de unul, doi sau chiar trei ani.

Totusi, acesta sunt cazuri fericite. Din pacate, majoritatea micutilor raman in orfelinate din cauza ca...