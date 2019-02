Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi a anunțat, miercuri seară, că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie.

Procurorul susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

La scurt timp după aflarea acestei vești, Lia Olguța Vasilescu a reacționat pe pagina sa de Facebook:

"Am trăit s-o văd și pe-asta! Laura Codruta Kovesi se plânge ca e abuzată de “statul de drept”! Când? Exact când își făcea campanie sa devină procuror șef european...

