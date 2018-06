Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat, miercuri, pe Facebook, două dintre hotărârile aprobate de Guvern, care vizează vârstnicii.

"Guvernul a aprobat azi o Hotărâre inițiata de Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru aprobarea a doua Programe de Interes Național destinate vârstnicilor, in valoare de 115 milioane lei. Prin primul PIN se vor asigura servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente și vor fi înființate noi unități de îngrijire la domiciliu, in subordinea Serviciilor Publice de Asistenta Socială, in localitățile in care acestea nu exista.

Prin cel de-al... citeste mai mult