Discuţia dintre Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă şi Lia Olguţa Vasilescu a stârnit un adevărat scandal. Şeful statului le-a chemat pe cele două la Palatul Cotroceni pentru discuţii, apoi a dat un comunicat de presă prin care a desfiinţat pur şi simplu politicile Guvernului, conform stiripesurse.ro.

Lia Olguţa Vasilescu iese la rampă şi îl face praf pe Iohannis.

"A fost o discuţie, iar eu înţeleg din comunicat că nu mai trebuie să avem majorări salariale şi de pensii pentru că vom avea deficit. Nu e cazul. Am făcut majorări anul trecut, dar am rămas sub ţinta de deficit. Nu se poate discuta de o creştere a inflaţiei. Klaus... citeste mai mult

acum 47 min. in Politica, Vizualizari: 32 , Sursa: Replica in