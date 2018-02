Lia Olguta Vasilescu anunta taieri de salarii. Secretarul general al PNL cere demiterea ministrului Muncii Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat in cadrul unei emisiuni tv ca salariile unor bugetari vor scadea in aceasta luna cu 10-40%. Presedintele Romaniei va suferi cea mai drastica reducere salariala, in proportie de 40%.

Scaderile salariale vin pe fondul asigurarilor facute de Ministrul Muncii, care declara faptul ca bugetarii nu vor primi mai putini bani in 2018.

In acest sens, Lia Olguta Vasilescu afirma in iulie 2017