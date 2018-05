Monitorul LG 27GK750F-B (în stânga imaginii) are o rezoluţie 1920x1080p şi face parte din gama profesională, are rată de reîmprospătare (refresh rate) de 240 Hz şi Motion Blur Reduction de 1 ms. Efectul obţinut în jocurile gen FPS (First Person Shooter) e că mişcările sunt mai precise şi dispare efectul de blur. De asemenea, are incluse opţiunile de AMD FreeSync Technology, Black Stabilizer şi Dynamic Action Sync (DAS).

