LG G7 ThinQ, noul flagship din Coreea de Sud [HANDS ON PREVIEW]

G7 un smartphone robust, cu un ecran generos de 6.1 inci, care nu poate fi lesne folosit cu o singură mână. Are ramă de aluminiu, iar faţa şi spatele sunt acoperite cu sticlă Corning Gorilla Glass 5. Ecranul IPS LCD are culorile echilibrate, naturale, dar luminozitatea e medie, chiar setată la maximum. Te descurci cu el în soare, dar se putea mai bine.

Bretonul (the notch) e prezent la datorie, în stânga şi în dreapta lui apar informaţii utile. Dacă nu-ţi place ai opţiunea să-l acoperi.

Orice operaţie e executată rapid, nici n-ar avea cum în combinaţia procesor Snapdragon 845, placă video Adreno 630, 4GB de memorie RAM, stocare 64 GB. Camera principală e duală 16... citeste mai mult

