Bărbatul şi-a început cariera în fim încă din copilărie, debutând ca actor. În anul 1967 începe să lucreze la seria Bond, care i-a adus celebritatea. Lewis Gilbert a regizat filmele ,,You Only Live Twice", ,,The Spy Who Loved Me" şi ,,Moonraker".

După anunţarea morţii sale, mai multe persoane din industria filmului şi-au exprimat condoleanţele. Producătorii seriei Bond, Michael G Wilson şi Barbara Broccoli, i-au adus un omagiu lui Lewis Gilbert. ,,Lewis a fost un adevărat gentleman. A contribuit enorm la dezvoltarea industriei... citeste mai mult

