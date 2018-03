Ieri noapte, un barbat, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, si-a taiat venele, sub privirile trecatorilor, chiar in statia de autobuz, din dreptul blocului Granit, de la baza pasajului Bucium. Persoanele care se aflau in zona au asistat la o...

Buna ziua Iasi, 9 Februarie 2012