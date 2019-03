Levi Strauss vrea din nou la bursa din New York

Producătorul de blugi Levi Strauss & Co se aşteaptă să obţină 587 de milioane de dolari dintr-o ofertă publică iniţială (IPO), care marchează revenirea sa la New York Stock Exchange, după mai mult de trei decenii.

Firma, cu o vechime de 165 de ani, va vinde 36,7 milioane de acţiuni, cu preţuri între 14 şi 16 dolari, ceea ce va evalua compania la aproximativ 6,17 miliarde de dolari.

Levi Strauss a mandatat băncile Goldman Sachs Group, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley şi JPMorgan Chase & Co să se ocupe de oferta publică iniţială.

Banii obținuți vor fi folosiți drept capital de lucru, cheltuieli de operare și cheltuieli de capital. De asemenea, compania a... citeste mai mult