În scop medicinal sunt utilizate frunzele, rădăcinile, dar şi seminţele sale. Poate fi consumat în stare proaspătă, este un excelent condiment în mâncăruri, sub formă de suc, ceai sau decoct.

Infuzia reduce nivelul tensiunii arteriale.

Preparaţi ceai din leuştean dintr-o lingură cu plantă proaspătă sau uscată, lăsând la infuzat 10 minute în 250 ml de apă fierbinte. Ceaiul are efecte diuretice, îmbunătăţeşte activitatea rinichilor, este recomandat în curele de slăbire, în problemele cu digestia şi în afecţiuni ale glandelor salivare. În plus, normalizează scaunele, combate gazele şi... citeste mai mult

