Leul si-a luat o pauza de la scadere

Calmarea tensiunilor politice locale, prin demiterea sefei DNA, a oferit leului posibilitatea sa isi stabilizeze pozitia fata de euro, care a atins in 21 iunie maximul sau istoric de 4,6695 lei.

Posibilitatea ca euro sa atinga pragul de 4,7 lei ar fi pus banca centrala, in opinia analistilor de la ING Bank, in situatia de a injecta in piata valutara circa 2,5 mliliarde euro, in ultimele doua luni. De altfel, valoarea sumei aduce aminte de perioada iulie – septembrie 2012, atunci cand a fost suspendat fostul presedinte Basescu.

Cursul euro a inceput perioada la 4,6587