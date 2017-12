Leul se depreciaza din nou si incheie anul cu un curs record de 4,6597 lei pentru un euro

Moneda nationala a atins vineri cea mai slaba cotatie in raport cu euro, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei fiind de 4,6597 lei pentru un euro, in crestere cu 0,90 bani (0,19%) in comparatie cu valoarea din sedinta precedenta, de 4,6507 lei pentru un euro, anunta Agerpres. Cotatia-record anterioara a fost inregistrata pe data de 21 noiembrie 2017, cand BNR a anuntat un curs de schimb de 4,6551 lei/euro.

Moneda nationala s-a apreciat, in schimb, in fata dolarului american, cursul fiind stabilit de BNR la 3.8915 lei, mai mic cu 0,80 de bani (-0,21%), in comparatie cu sedinta precedenta, cand un dolar american valora 3,8995 de lei.

Francul elvetian a fost cotat la... citeste mai mult