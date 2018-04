Leul continua sa se aprecieze fata de principalele valute forte. Francul elvetian isi continua deprecierea Tendinta de ieri de apreciere a monedei nationale in raport cu valutele cele mai importante s-a mentinut si astazi.

Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de 4,6485 lei entru un euro, in scadere cu 0,05%, adica 0,022 lei, iar, pentru dolarul american, un curs de 3,7588 lei, in scadere cu 0,03%, adica 0,0012 lei.



In acelasi timp, pretul gramului de aur a scazut de la 162,6052 de lei, la 162,1756 lei.



