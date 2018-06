În perioada octombrie 2017 – iunie 2018, echipa “Let`s Do It, Romania!” a desfășurat “Let`s Get Green!”, cea mai complexă competiție națională dedicată unităților de învățământ, cu scopul de a promova un comportament responsabil față de mediu.

“Let’s Get Green!”, campania care a mobilizat trei generații pentru un mediu curat Premiul cel mare al concursului, o transformare a școlii câștigătoare în valoare de 15.000 de euro, ajunge la școala gimnazială Doba din Satu Mare. Au fost acordate două premii II, în valoare de 10.000 de euro fiecare, trei premii III, în valoare de 7.500 euro fiecare și trei mențiuni, în valoare de 2.250 euro fiecare.

