Let's Do It, Romania! recruteaza voluntari pentru Ziua de Curatenie Nationala Miscarea Let's Do It, Romania! anunta recrutarea de voluntari pentru echipa de organizare a Zilei de Curatenie Nationala, eveniment ajuns la a VI-a editie, care urmeaza sa se desfasoare pe data de 15 septembrie.

