Premii în valoare de 17 250 RON pentru cei care vor pune cele mai multe mormane de deșeuri pe hartă București, 19 iulie 2018

Pe 15 septembrie va avea loc o nouă Zi de Curățenie Națională “Let`s Do It, Romania!”, care va reuni, la nivel internațional 150 de țări sub umbrela World Cleanup Day. Românii din toate județele sunt invitați să raporteze zone cu deșeuri și să contribuie la Harta Deșeurilor, un instrument unic în România, pe baza căruia voluntarii vor ieși la curățenie.

Cei mai harnici voluntari pot câștiga premii în valoare totală de 17 250 RON:

