Let`s Do It, Romania! – Pe 15 septembrie 2018 facem curatenie pe toata Planeta intr-o singura zi!

Un procent de 5% din populatia Globului este asteptata sa participe la cea mai mare actiune de voluntariat din istorie. 150 de tari din intreaga lume se unesc in cea mai ambitioasa miscare civica la nivel international – World Cleanup Day.

Pe 15 septembrie 2018, milioane de voluntari din intreaga lume vor spune „Let`s Do It!” in lupta impotriva uneia dintre cele mai presante probleme de mediu – deseurile.

World Cleanup Day va incepe pe 15 septembrie, la ora 10, in Noua Zeelanda. Valul de actiuni de curatenie va urma... citeste mai mult