Viaţa îşi menţine sprinteneala digitaţiei jucându-se pe butoanele unei telecomenzi cosmice prin care modifică după hachiţele ei destinele oamenilor. Aşa se face că Doamna Viaţă ne întoarce cum are chef, ca pe o clătită, şi apucăm pe un drum pe care altădată îl antipatizam. Se ştie că, pentru studenţii la medicină, în primul an are loc o probă nu uşor de trecut. Viitorii medici asistă pentru prima dată la o disecţie, văd organe, artere, ligamente, oase, sânge şi deşeuri organice. Nu e o privelişte agreabilă! Mulţi se... citeste mai mult