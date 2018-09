Executivul român Andreea Mihai, care a condus timp de 17 ani departamentul de marketing al retailerului alimentar Carrefour, a preluat funcţia de lider marketing şi e-commerce pentru Leroy Merlin România. „În cele câteva luni de la plecarea mea din Carrefour, am făcut consultanţă pentru cinci firme şi am investit alături de o parteneră într-un business on-line. În acest timp, am interacţionat şi cu Leroy Merlin şi după mai multe discuţii, am decis să mă alătur acestei companii (...)”, spune... citeste mai mult

