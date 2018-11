Leonidele au un an de vârf ciclic la fiecare 33 ani când sute de meteori pot fi văzuţi în fiecare oră. Ultima oară, acest fenomen a avut loc în anul 2001, după cum scrie publicaţia Descoperă.ro Duşul are loc anual intre 06-30 noiembrie şi maximul cade în acest an, în noaptea de 17 noiembrie şi dimineaţa zilei de 18 noiembrie (sâmbătă spre duminică). Astronomii susţin că apogeul va fi atins în jurul orei 5 dimineaţa. Citeşte întreaga ştire: Leonidele – O ploaie spectaculoasă de meteori are loc în noaptea de 16/17 noiembrie Curentul de... citeste mai mult

