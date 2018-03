Doni va fi aproape de nerecunoscut în film, într-o ipostază surprinzătoare pentru spectatori. Filmul este povestea unui vânător de spirite din New Orleans (Assante), care vine în Transilvania să dezlege misterul unui castel bântuit. Personajul lui Leonid Doni se află într-un spital de nebuni, unde îl are coleg pe cel care deţine informaţiile cele mai importante pentru dezlegarea misterului.

"The Wanderers/ Vânătorul de spirite" este o comedie horror cu accente de thriller supernatural, regizată de Dragoş Buliga, cel care regizează şi serialul "Las Fierbinţi", şi a câştigat în ultimele luni câteva premii importante la festivalurile internaţionale de gen.... citeste mai mult

acum 48 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 142 , Sursa: Mediafax in