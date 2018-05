Centrul Cultural Pitești organizează festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului Național de Poezie de Dragoste, sub genericul „Leoaică tânără, iubirea....”, ediția a XVIII-a.

La concurs s-au înscris, conform regulamentului, peste 40 de tineri cu vârsta sub 35 de ani, care nu au obținut premii la edițiile anterioare. Evenimentul, care stă sub semnul Zilelor Municipiului Pitești și este coordonat de poetul Virgil Diaconu, se va desfășura vineri, 18 mai, de la ora 13,00, în Sala Simpozion, din cadrul Centrului Cultural Pitești.

