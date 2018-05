Miercuri, 16 Mai, 10:09

Leo Messi (30 de ani) îi sugerează lui Neymar să decline o eventuală ofertă venită din partea rivalilor de la Real Madrid.

"Ar fi o mutare teribilă pentru tot ceea ce a reprezentat Neymar la Barcelona. A câștigat trofee importante. Am obținut Liga Campionilor împreună, titluri de campion în La Liga. Ar fi o lovitură dură pentru noi toți. Real Madrid s-ar întări serios.

Am vorbit cu el. I-am transmis același lucru, știe ce părere am despre acest eventual transfer", a precizat Leo Messi conform Sport.es.

