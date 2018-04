ACS Poli trece printr-o perioadă foarte dificilă, începută cu Ionuţ Popa şi continuată cu Leo Grozavu. De 14 meciuri, echipa timişoreană nu mai ştie ce înseamnă o victorie, iar în play-out are doar două egaluri. Următorul adversar este FC Botoşani, chiar ultima echipă antrenată de Leo Grozavu înainte de sosirea sa în Banat.

ACS Poli - FC Botoşani are loc luni, pe stadionul "Dan Păltinişanu", de la ora 18:00. De când a venit la Timişoara, tehnicianul lui Poli vorbeşte despre concentrare. ”Sperăm să ne descătuşăm odată. E mult prea mult ce s-a întâmplat, să nu reuşim să acumulăm prima victorie. În ultima parte am suferit mult la partea de greşeală... citeste mai mult