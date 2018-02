Leo Grozavu a fost prezentat oficial la bănăţeni. Acesta a declarat în prima sa conferinţă de presă ca tehnician al clubului de pe Bega că a venit la un club de tradiţie, unde există multă speranţă, dar şi multă responsabilitate. „De când m-am apucat de antrenorat, am ales doar echipele din capitale de judeţ... Am mai primit şi alte oferte, dar nu le-am luat în considerare... Mulţumesc conducerii pentru încredere. Îmi dau seama că am venit la un club de tradiţie, ştiu ce înseamnă Timişoara. Ştiu că există multă speranţă,... citeste mai mult