Luni, 02 Aprilie, 22:44

Leo Grozavu, antrenorul lui ACS Poli, nu a reușit nici în această seară să câștige primul meci pe banca timișorenilor, care au remizat pe teren propriu cu Sepsi, scor 2-2.

La finalul partidei, tehnicianul de 50 de ani s-a declarat mulțumit cu rezultatul de egalitate și a dat vina pe ghinion pentru un nou insucces al bănățenilor.

"Un punct obținut pe final ne dă speranțe pentru viitor. Am făcut o primă repriză foarte bună, am dominat categoric adversarul, am fost agresivi. Din păcate, a fost acea nesincronizare din... citeste mai mult

