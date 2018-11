Leo Doana: Este greu sa joci fotbal daca nu poti sa alergi

„Aș vrea să-mi felicit jucătorii pentru că, în decurs de o săptămână, au înțeles ceea ce doresc de la ei. Din păcate, cum am mai spus, din punct de vedere fizic sunt la pământ. Din minutul 50 sau 60 al meciului cu Sebiș, fotbaliștii au început să se vaite. După cum s-a văzut, Sergiu Bactăr a făcut contractură musculară. Nu este vina lor că nu sunt pregătiți, vina este în altă parte. Totuși, îmi felicit fotbaliștii pentru joc, consider că și-au creat mult ocazii. În toate meciurile pe care le-am avut până acum acasă, nu cred că am avut mai multe... citeste mai mult