Lenovo a castigat 14 premii de design la iF Design Awards 2018

Lenovo a obținut mai multe premii de design în cadrul competiției iF DESIGN AWARDS, ce recunoaște excelența în design-ul de produse de 65 de ani. Anual iF International Forum Design organizează una dintre cele mai renumite competiții de design de produs din lume, în cadrul căreia sunt jurizate peste 5000 de aplicații din 70 de țări.

Competiția iF DESIGN AWARDS a devenit un simbol pentru companiile din întreaga lume care doresc recunoașterea excelenței în design-ul de produs axat pe calitate și design eficient, produse ergonomice și intuitive. Anul acesta, Lenovo a câștigat... citeste mai mult

