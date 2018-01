Directia pentru Agriculturã Judeteanã (DAJ) Vaslui a fãcut, la sfarsitul anului trecut, ultimele plãti aferente programului guvernamental de tomate. Astfel, in luna decembrie 2017, DAJ Vaslui a virat legumicultorilor 377.479 lei. Suma de 323.553 lei a fost alocatã pentru 24 producãtori tomate, sumã aferentã depunerii dosarelor in luna noiembrie 2017. Restul de 53.925 lei au revenit altor patru producãtori eligibili si reprezintã suma pentru depunerea documentelor justificative la dosare pentru perioada 415 decembrie 2017. Anul trecut, DAJ Vaslui a mai fãcut douã randuri de plãti, in luna iulie (188.739 lei cãtre 14 beneficiari) si in noiembrie (80.888 lei pentru 6 legumicultori). Suma totalã citeste mai mult