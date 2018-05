Valorificarea tomatelor cultivate in spatii protejate a fost prelungitã panã in data de 15 iunie 2018. Mãsura a fost adoptatã din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile din perioada februarie – martie 2018. Din cazua temparaturilor extrem de scãzute, dezvoltarea si plantarea rãsadurilor de tomate a fost intarziatã foarte mult. ‘În primul ciclu de productie, rosiile urmau sã fie comercializate panã la sfarsitul lunii mai. Fiecare legumicultor va scoate la comercializare minim douã tone de rosii, cat este prevãzut in programul guvernamental, pentru a primi ajutorul de minimis. Sperãm sã vandã toatã marfa in... citeste mai mult