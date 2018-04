În urma unor studii recente, consumul regulat de morcov scade riscul de boli cardiovasculare. Fitonutrienții și antioxidanții acționează împreună pentru a menține inima sănătoasă. De asemenea, datorită betacarotenului, mineralelor și vitaminelor A, C și K, beneficiile pe care le are morcovul asupra sănătății sunt nenumărate. Astfel, acesta previne cancerul, menține sub control glicemia și menține sub control colesterolul. Mai mult decât atât, acest aliment îmbunătățește memoria, dar și digestia.

Conform clickpentrusanatate.ro, morcovul este esențial pentru retină şi funcțiile principale ale ochiului.

Subiecte pe... citeste mai mult

azi, 21:30 in Sanatate, Vizualizari: 51 , Sursa: Realitatea in