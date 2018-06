Probabil ai auzit despre beneficiile pe care le are spanacul asupra sănătăţii. Iată de ce este bine să mănânci spanac în timpul sarcinii:

Este sursă de fier şi previne anemia Femeile pot ajunge să sufere de anemie în timpul sarcinii, dar copilul are nevoie de fier pentru dezvoltare. Aşadar, în loc de a apela la suplimentele de fier mai bine include în alimentaţie produse bogate în fier, spanacul fiind unul dintre ele. În plus, spanacul este sursă importantă de acid folic, care joacă şi el un rol în tratarea anemiei.

Descoperă mai multe pe... citeste mai mult

acum 59 min. in Life, Vizualizari: 22 , Sursa: Adevarul in