Broccoli este o leguma din familia cruciferelor ce se utilizeaza foarte des in alimentatie.

Are o valoare nutritiva si alimentara ridicata, si de asemenea un continut bogat in glucide, vitamine si saruri minerale.

Broccoli ofera multe beneficii pentru sanatate. Datorita compozitiei sale de sulforafan, este considerat alimentul numarul unu de lupta impotriva cancerului.

Aceasta compozitie sa semnal genelor noastre sa stimuleze productia de enzime care detoxifiaza potentialele produse cu compozitie ce poate cauza cancerul.

Sulforafanul omoara si bacteria helicobacter pilori, cea care cauzeaza ulcerele.

